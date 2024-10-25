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Амрабат прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед»

25 Октября 2024 • 07:26 Комментировать

Хавбек стамбульского «Фенербахче» Софьян Амрабат дал комментарий после поединка с «Манчестер Юнайтед» в рамках третьего тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.

«Наш соперник не самым лучшим образом стартовал в сезоне, но это все равно очень сильная команда. «Фенербахче» был лучше в этом матче. Мы ни разу не проиграли в трех турах. Если продолжим играть так же, то будем побеждать», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча состоялась на стадионе в Стамбуле и завершилась вничью со счетом 1:1. После этого матча «Фенербахче» занимает 14-е место в таблице, а «красные дьяволы» располагаются на 21-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат ещё теги
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