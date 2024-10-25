Амрабат прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед»

«Наш соперник не самым лучшим образом стартовал в сезоне, но это все равно очень сильная команда. «Фенербахче» был лучше в этом матче. Мы ни разу не проиграли в трех турах. Если продолжим играть так же, то будем побеждать», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.