Моуринью разгадал план тен Хага: «Хорошая задумка»

Жозе Моуринью, возглавляющий «Фенербахче», поделился с представителями СМИ своими мыслями о тактическом подходе Эрика тен Хага.

Турецкий коллектив сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в родных стенах – 1:1. По окончании поединка Лиги Европы Моуринью порассуждал о тактике «красных дьяволов».

«Кажется, я знаю, на что делал расчёт тен Хаг. Они хотели увидеть, будем ли мы прессинговать Зиркзее, когда он отходит в глубину. Если нет, то у них будет на одного свободного игрока больше в середине, если да – должно появиться пространство для рывков Гарначо и Рэшфорда. Думаю, стратегически это была хорошая задумка», – передаёт журналист Лаури Уитуэлл слова португальского специалиста.