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Моуринью был в восторге от игры футболиста «Манчестер Юнайтед»

25 Октября 2024 • 03:33 Комментировать
Фенербахче
1:1
Манчестер Юнайтед

Жозе Моуринью назвал Андре Онана лучшим игроком матча «Фенербахче» – «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Голкипер «красных дьяволов» совершил эффектное двойное спасение в поединке Лиги Европы с командой Моуринью. В общей сложности камерунец отразил четыре удара.

Португальский тренер, назвавший Онана лучшим игроком встречи, обосновал своё мнение: «Он спас результат для «Манчестер Юнайтед», совершил два невозможных сейва за десять секунд. Его вклад был наиболее определяющим среди всех», – приводит United Zone высказывания рулевого «Фенербахче», получившего красную карточку во втором тайме.

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Фенербахче Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Андре Онана ещё теги

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