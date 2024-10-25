Моуринью был в восторге от игры футболиста «Манчестер Юнайтед»

Жозе Моуринью назвал Андре Онана лучшим игроком матча «Фенербахче» – «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Голкипер «красных дьяволов» совершил эффектное двойное спасение в поединке Лиги Европы с командой Моуринью. В общей сложности камерунец отразил четыре удара.

Португальский тренер, назвавший Онана лучшим игроком встречи, обосновал своё мнение: «Он спас результат для «Манчестер Юнайтед», совершил два невозможных сейва за десять секунд. Его вклад был наиболее определяющим среди всех», – приводит United Zone высказывания рулевого «Фенербахче», получившего красную карточку во втором тайме.