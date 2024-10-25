Мэддисон рассказал, почему уступил пенальти Ришарлисону

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон высказался о пенальти в матче Лиги Европы против «АЗ Алкмаар» (1:0).

Именно точный удар с одиннадцатиметровой отметки принёс «шпорам» три очка в домашнем поединке с соперником из Нидерландов. Пенальти реализовал Ришарлисон, выигравший спор за исполнение у Мэддисона.

«Изначально мы оба хотели пробить. Я старший игрок, и сегодня я был капитаном, поэтому я собирался подойти к точке. Затем я всё обдумал и решил, что для Риши это важнее: он только что восстановился после травмы, это непростая ситуация для нападающего. Надеюсь, этот гол пойдёт ему на пользу», – заявил в послематчевом интервью Мэддисон.