«Манчестер Юнайтед» установил еврокубковый антирекорд последних 40 лет

«Фенербахче» продлил безвыигрышную серию «Манчестер Юнайтед» на европейской арене.

Встреча Лиги Европы, прошедшая в четверг в Турции, завершилась вничью – 1:1. Кристиан Эриксен вывел гостей вперёд на 15-й минуте, но команда Жозе Моуринью смогла отыграться на 49-й усилиями Юссефа Эн-Несири. Как отмечает United Zone, «красные дьяволы» проводят свою самую длительную серию без побед в еврокубках за последние 40 лет – шесть матчей. В последний раз подобное происходило в период с 1980 по 1983 год.

Коллектив Эрика тен Хага не выигрывает в еврокубках ровно год: предыдущий успех датирован 24 октября 2023, когда манкунианцы сумели одолеть на своём поле датский «Копенгаген» в Лиге чемпионов (1:0).