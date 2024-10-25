Постекоглу оценил выступление «Тоттенхэма» в Лиге Европы

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился мыслями после победы над «АЗ Алкмаар» в Лиге Европы (1:0).

«Шпоры» взяли верх благодаря точному удару Ришарлисона с пенальти на 53-й минуте. Лондонский коллектив идёт без потерь после трёх туров общего этапа – девять набранных очков.

«В целом, думаю, мы справились нормально. Возможно, мы могли забить ещё пару голов, но с учётом всех изменений команда справилась достойно.

Наша игра в еврокубках? Мы можем судить только по тому, чего достигли на сегодняшний день. Три победы – хорошее начало, и мы будем готовы к следующему испытанию», – поведал в беседе с TNT Sports Постекоглу.