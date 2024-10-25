Тен Хаг: «Угарте провёл лучший матч за «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил выступление полузащитника Мануэля Угарте во встрече Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1).

Уругвайский футболист, летом купленный «красными дьяволами» у «ПСЖ», нередко подвергался критике за свою игру в текущем сезоне. После матча в Турции опорник получил хвалебные отзывы, с которыми согласился тен Хаг.

«Лучший ли это матч Угарте за нас? Да, я так думаю. Ему нужно освоиться в команде. Роль «шестого номера» очень важна. Он должен привыкнуть к нашей манере игры. Я был доволен сегодняшним выступлением Мануэля», – цитирует BBC тен Хага.

Напомним, трансфер Угарте обошёлся «Манчестер Юнайтед» в 50 млн евро.