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Моуринью: «Меня не удивил ход тен Хага с Мазрауи»

25 Октября 2024 • 01:21 Комментировать
Фенербахче
1:1
Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью признался, что не был поражён решением Эрика тен Хага выпустить Нуссаира Мазрауи на позиции «десятки».

Многих удивил замысел рулевого «Манчестер Юнайтед», выпустившего номинального правого защитника в зоне под нападающим. По словам Моуринью, этот ход не стал неожиданностью.

«Возможно, для вас это был большой сюрприз, но для нас, пожалуй, нет. Софьян Амрабат сказал мне, что Мазрауи может играть на этой позиции, он делал это в «Аяксе» при тен Хаге. Да, Мазрауи – не Бруну [Фернандеш], но он способен прессинговать центральных защитников», – передаёт журналист Лаури Уитуэлл слова португальского наставника.

Встреча «Фенербахче» – «Манчестер Юнайтед» завершилась со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Софьян Амрабат Нуссаир Мазрауи ещё теги

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