Тен Хаг прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» с «Фенербахче»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопросы журналистов после ничьей с «Фенербахче» в Лиге Европы (1:1).

Кристиан Эриксен вывел гостей вперёд на 15-й минуте матча. Коллектив Жозе Моуринью ответил голом в самом начале второго тайма.

«Второй подряд непростой выезд в Лиге Европы. Конечно, когда ты ведёшь в счёте, ничьей быть не должно, и у нас были шансы забить второй гол. Я разочарован. Теперь нам нужно выигрывать матчи на «Олд Траффорд».

«Фенербахче» – очень серьёзный соперник. У этой команды отличные болельщики, есть хорошие игроки. Мы должны были лучше контролировать мяч и реализовывать моменты, но, честно говоря, у «Фенербахче» тоже были хорошие возможности. Они создали нам проблемы. Это хорошая команда с хорошим тренером. Результат неплохой, но мы всегда хотим побеждать», – передаёт BBC слова тен Хага.