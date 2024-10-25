Моуринью – об удалении в матче с «Манчестер Юнайтед»: «Судья просто невероятен»

Рулевой «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал своё удаление в поединке Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Португальский специалист получил прямую красную карточку на 59-й минуте встречи, когда на табло уже горел итоговый счёт.

«Я не хочу говорить об этом. После матча судья [Клеман Тюрпен] сказал мне невообразимую вещь: он заявил, что наблюдал одновременно и за ситуацией в штрафной площади, и за моим поведением на боковой линии. Могу лишь поздравить его, ведь он невероятен. Во время игры, на скорости 100 миль в час, он одним глазом следил за потенциальным пенальти, а другим – за мной. Вот почему он один из лучших судей в мире!» – приводит BBC комментарии Моуринью.