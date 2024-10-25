Онана: «Манчестер Юнайтед» проявил характер и был лучше, но не победил»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана дал комментарий после матча Лиги Европы против «Фенербахче» (1:1).

Команда Эрика тен Хага не удержала победный счёт в Турции, пропустив в начале второго тайма. Единственным голом в составе «красных дьяволов» отметился Кристиан Эриксен, забивший на 15-й минуте.

«Мы разочарованы. В «Манчестер Юнайтед» вы обязаны побеждать, но мы этого не сделали. Нужно взять на себя ответственность и двигаться дальше.

Мы контролировали игру в большей степени, чем соперник, и проявили характер, но не победили. Думаю, сегодня мы были лучше.

Мой двойной сейв? Это не имеет значения. Главное – выигрывать», – цитирует UtdDistrict Онана.