«АЗ Алкмаар» не смог прервать победную серию «Тоттенхэма»

В матче третьего тура Лиги Европы «Тоттенхэм» не имел ощутимого перевеса, принимая «АЗ Алкмаар».
Первый свой угловой заработали гости, после навеса Свена Мейнанса Алешандре Пенетра пробил головой в дальний угол, но голкипер спас свои ворота. Ришарлисон после ошибки защитника покатил на Тимо Вернера, который с левого угла вратарской пробил мимо ближнего угла.
В начале второго тайма Максим Деккер в своей штрафной площади заплёл ноги Лукаса Бергвалля - пенальти. Ришарлисон на паузе уложил голкипера в угол, а сам пробил по центру слегка по-пижонски - 1:0. Давид Мёллер Вольфе подвел гостей, получив второе предупреждение на 85-й минуте.
«Шпоры» добыли всё же третью победу подряд в этом турнире, у соперника всё так же три очка.
Протокол игры
|(1:0) Ришарлисон53'
Форстер Фрейзер•Грэй Арчи•Дрэгушин Раду•Дэвис Бен•Удоджи Дестини•Бергвалль Лукас72' (Кулушевски Деян (72') •Бентанкур Родриго•Мэддисон Джеймс73' (Сарр Пап Матар (73') •Мур Мики87' (Одоберт Уилсон (87') •Ришарлисон64' (Соланке Доминик (64') •Вернер Тимо46' (Джонсон Бреннан (46')
Овусу-Одуро Рим•Майкума Сейя66' (Лахдо Майкель (66') •Пенетра Алешандре•Деккер Максим• 81'Мёллер Вольфе Давид 56'• 85'Класи Йорди• 90'Мейнанс Свен•Белич Кристиян46' (Копмейнерс Пер (46') •Поку Эрнест•Пэрротт Трой•Ван Боммел Рубен12' (Касиус Денсо (12')
24 октября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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