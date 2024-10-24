«АЗ Алкмаар» не смог прервать победную серию «Тоттенхэма»

В матче третьего тура Лиги Европы «Тоттенхэм» не имел ощутимого перевеса, принимая «АЗ Алкмаар».

Первый свой угловой заработали гости, после навеса Свена Мейнанса Алешандре Пенетра пробил головой в дальний угол, но голкипер спас свои ворота. Ришарлисон после ошибки защитника покатил на Тимо Вернера, который с левого угла вратарской пробил мимо ближнего угла.

В начале второго тайма Максим Деккер в своей штрафной площади заплёл ноги Лукаса Бергвалля - пенальти. Ришарлисон на паузе уложил голкипера в угол, а сам пробил по центру слегка по-пижонски - 1:0. Давид Мёллер Вольфе подвел гостей, получив второе предупреждение на 85-й минуте.

«Шпоры» добыли всё же третью победу подряд в этом турнире, у соперника всё так же три очка.