«МЮ» не удержал победу над «Фенербахче» Моуринью

В поисках первой победы в еврокубках текущего сезона «МЮ» отправился в гости к «Фенербахче» Жозе Моуринью.

На 15-й минуте Алехандро Гарначо в контратаке «МЮ» сместился с левого фланга в чужую штрафную площадь и выполнил прострел в центр, Нуссаир Мазрауи коротко скинул на Джошуа Зиркзее, а тот сбросил на подступы к штрафной площади Кристиану Эриксену, ввинтившему мяч в левый угол - 0:1. Маркус Рэшфорд устроил переполох справа в чужой штрафной площади, обвёл защитника и ударил низом чуть левее створа. Себастьян Шиманьски навесил с игры с левого фланга, и вратарь «МЮ» с близкого расстояния отразил два удара головой с короткой дистанции от Юссефа Эн-Несири.

На четвертой минуте второго тайма Аллан Сен-Максимен выполнил подачу с левого фланга, а Эн-Несири, отклеившийся от Мануэля Угарте и Лисандро Мартинеса, головой переправил мяч в сетку - 1:1. Моуринью получил красную карточку - слишком недоволен был главный тренер хозяев отсутствием пенальти.

Ничья 1:1, похоже, устроила соперников. Турки набрали пятое очко, соперник - третье.