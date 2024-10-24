Моуринью получил красную карточку в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью был удалён в матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

На 59-й минуте встречи рефери показал португальцу прямую красную карточку. Португальский наставник слишком яро выражал недовольство решением судьи не назначать пенальти в ворота «красных дьяволов», из-за чего был вынужден отправиться на трибуны.

На момент удаления Жозе Моуринью команды забили друг другу по одному голу. Кристиан Эриксен открыл счёт на 15-й минуте, на что турецкий коллектив ответил точным ударом Юссефа Эн-Несири на 49-й. Следить за дальнейшим ходом поединка можно на сайте LiveResult.ru.