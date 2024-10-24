Скоулз: «Тен Хаг не в том положении, чтобы давать отдых игрокам»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз снова критикует главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Красные дьяволы» проводят выездной матч Лиги Европы против турецкого «Фенербахче». По словам Скоулза, нидерландский рулевой должен делать ставку на оптимальный состав в каждой игре, так как рискует потерять работу.

«Тен Хаг не в том положении, чтобы давать игрокам отдых. На поле должны выходить лучшие. Ему нужно выигрывать матчи, ведь он находится под давлением. Забудь про воскресенье. Выпусти Хёйлунна, который находится в отличной форме. Зачем останавливаться?» – передаёт United Zone высказывания знаменитого экс-полузащитника.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция встречи «Фенербахче» – «Манчестер Юнайтед».