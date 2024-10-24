Серия Чалова без голевых действий за ПАОК продлилась до пяти матчей

Нападающий ПАОКа Фёдор Чалов не может отметиться голевым действием за греческий топ-клуб уже на протяжении пяти матчей кряду. В последний раз на данный момент Чалов забивал за ПАОК 21 сентября, в ворота «Волоса». К слову, это пока его единственный гол за клуб из Салоников.

После голевого матча Чалов сыграл пять раз за ПАОК во всех турнирах, три раза он выходил в старте и два раза – на замену. Однако ни разу в этих поединках Фёдору не удавалось не только поразить ворота соперников ПАОКа, но и оформить голевую передачу. Вечером четверга ПАОК сыграл дома в боевую ничью с чешской «Викторией» в Лиге Европы.

Из ЦСКА в ПАОК Чалов перешёл прошедшим летом. Пока у Фёдора лишь один гол за новый клуб.