Скоулз раскритиковал тактическое решение тен Хага: «Я в замешательстве»

Легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз не понял тактический замысел Эрика тен Хага.

Номинальный правый защитник Нуссаир Мазрауи сыграет в матче с «Фенербахче» на непривычной для себя позиции атакующего полузащитника. Нидерландский наставник объяснил неожиданный ход тем, что марокканец ещё во времена выступления за «Аякс» доказал свою способность действовать в роли «десятки».

«Я в замешательстве. Надеюсь, Мазрауи лучше меня понимает, что от него требуется. Мне было трудно понять объяснение тен Хага. Я не вижу в Мазрауи «десятку». Эриксен идеально подходит для этого», – цитирует United Zone Скоулза.