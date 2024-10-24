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Скоулз раскритиковал тактическое решение тен Хага: «Я в замешательстве»

24 Октября 2024 • 21:50 Комментировать
Фенербахче
0:1
Манчестер Юнайтед
1 2.95 X 3.65 2 2.35
1-й тайм

Легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз не понял тактический замысел Эрика тен Хага.

Номинальный правый защитник Нуссаир Мазрауи сыграет в матче с «Фенербахче» на непривычной для себя позиции атакующего полузащитника. Нидерландский наставник объяснил неожиданный ход тем, что марокканец ещё во времена выступления за «Аякс» доказал свою способность действовать в роли «десятки».

«Я в замешательстве. Надеюсь, Мазрауи лучше меня понимает, что от него требуется. Мне было трудно понять объяснение тен Хага. Я не вижу в Мазрауи «десятку». Эриксен идеально подходит для этого», – цитирует United Zone Скоулза.

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Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Эрик тен Хаг Нуссаир Мазрауи ещё теги

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