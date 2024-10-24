«Аякс» разгромил «Карабах», игравший в меньшинстве почти весь матч

«Карабах» принимал «Аякс» в матче третьего тура Лиги Европы с надеждой на первые очки в евросезоне. Быстрое удаление испортило им всю игру. На 15-й минуте Ромао не рассчитал отскок от мяча, придержал за футболку Мику Годса, который убегал бы один на один с центра поля, и был удален. В конце тайма передача на правый край от Годса, прострел назад от Ваута Вегхорста, и замкнул этот кросс Годс - 0:1. На 74-й минуте с пенальти мощно в правый от голкипера угол пробил Вегхорст, а вратарь не угадал - 0:2. Быстрый выпад со стороны соперника, Чуба Акпом сам мяч забрал, протащил, отдал на Годса, открылся, получил обратную передачу и пробил мимо вратаря - 0:3. На 79-й минуте Элвин Джафаргулиев получил вторую жёлтую карточку за грубость.

«Карабах» на самом дне таблицы с нулем очков, а соперник на вершине с семью пунктами.