Чалов помог ПАОКу отобрать победу у «Виктории»

ПАОК и «Виктория» провели достаточно событийный матч Лиги Европы. Чехи выиграли первый тайм благодаря голам в концовке, когда отличились Милан Гавел и Матей Выдра. Соперник смог отыграться под финальный свисток после ударов Тарика Тиссудали и Баба - 2:2. Отметим, что на 70-й минуте «Виктория» осталась вдесятером, а на 76-й - вышел на замену Фёдор Чалов. Его команда набрала первое очко в таблице, соперник - третье.
Протокол игры
|31'Гавел Милан (0:1)
|39'Выдра Матей (0:2)
|(1:2) Тиссудали Тарик84'
|(2:2) Баба Абдул-Рахман90'
Котарски Доминик•Састре Хуан66' (Баба Абдул-Рахман (66') •Кедзёра Томаш•Колли Омар•Хонни Кастро76' (Чалов Фёдор (76') •Камара Мохамед III•Бакайоко Тьемуэ59' (Шваб Штефан (59') •Живкович Андрия•Константелиас Янис•Тайсон Фреда65' (Десподов Кирилл (65') •Брэндон Льямас66' (Тиссудали Тарик (66') 82'
Едличка Мартин• 90'Дуэ Сампсон 11'• 70'Маркович Светозар• 41'Емелка Вацлав•Гавел Милан•Каду•Сойка Александр77' (Черв Лукаш (77') •Калвач Лукаш•Выдра Матей60' (Ирка Эрик (60') •Шулц Павел•Аду Принс 70'73' (Гейда Лукаш (73')
24 октября. Стадион "Тумба" (Салоники).
Бан пользователя