Чалов помог ПАОКу отобрать победу у «Виктории»

ПАОК и «Виктория» провели достаточно событийный матч Лиги Европы. Чехи выиграли первый тайм благодаря голам в концовке, когда отличились Милан Гавел и Матей Выдра. Соперник смог отыграться под финальный свисток после ударов Тарика Тиссудали и Баба - 2:2. Отметим, что на 70-й минуте «Виктория» осталась вдесятером, а на 76-й - вышел на замену Фёдор Чалов. Его команда набрала первое очко в таблице, соперник - третье.