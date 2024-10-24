Моуринью оценил игру «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился мыслями об игре «Манчестер Юнайтед».

Сегодня в 22:00 команды встретятся в Турции в рамках общего этапа Лиги Европы.

«Я проанализировал множество матчей «Манчестер Юнайтед». Заметная тактическая работа – можно видеть, что хочет делать команда на поле. Особенно это касается игры с мячом», – поведал в предматчевом интервью TNT Sports португальский наставник, возглавлявший «красных дьяволов» с 2016 по 2018 год.

Следить за событиями поединка «Фенербахче» – «Манчестер Юнайтед» можно на сайте LiveResult.ru в формате текстовой трансляции.