«Рома» обыграла киевское «Динамо» благодаря голу с пенальти

«Рома» и киевское «Динамо» играл в третьем туре Лиги Европы. Сказать, что соперники готовы были отдать всё за первую победу в этом соревновании, нельзя - тренеры выставили полурезервные составы, а темп встречи был низким.

В середине первого тайма Тоомазо Бальданци упал в штрафной после того, как Тарас Михавко зачем-то прихватил его за трусы - пенальти. Уверенно реализовал пенальти Артём Довбик, разведя мяч и голкипера по разным углам - 1:0. Александр Тымчик пробивал из пределов штрафной без помех, а мяч полетел в сантиметрах от дальней штанги. Со штрафного навесил на дальнюю штангу Тымчик, после удара и рикошета в упор Назар Волошин отправил сферу в сетку, но после просмотра повтора судья отменил гол из-за офсайда.

В самой концовке Пауло Дибала вывел на убойную позицию Элдора Шомуродова, который с 10 метров просто не попал в створ.

1:0, «Рома» набрала четыре очка, динамовцы - в третий раз с «баранкой».