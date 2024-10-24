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Лига Европы

«Рома» обыграла киевское «Динамо» благодаря голу с пенальти

24 Октября 2024 • 21:36 Комментировать
Рома
1:0
Динамо Киев
окончен

«Рома» и киевское «Динамо» играл в третьем туре Лиги Европы. Сказать, что соперники готовы были отдать всё за первую победу в этом соревновании, нельзя - тренеры выставили полурезервные составы, а темп встречи был низким.

В середине первого тайма Тоомазо Бальданци упал в штрафной после того, как Тарас Михавко зачем-то прихватил его за трусы - пенальти. Уверенно реализовал пенальти Артём Довбик, разведя мяч и голкипера по разным углам - 1:0. Александр Тымчик пробивал из пределов штрафной без помех, а мяч полетел в сантиметрах от дальней штанги. Со штрафного навесил на дальнюю штангу Тымчик, после удара и рикошета в упор Назар Волошин отправил сферу в сетку, но после просмотра повтора судья отменил гол из-за офсайда.

В самой концовке Пауло Дибала вывел на убойную позицию Элдора Шомуродова, который с 10 метров просто не попал в створ.

1:0, «Рома» набрала четыре очка, динамовцы - в третий раз с «баранкой».

Протокол игры  
Рома1:0Динамо Киев
(1:0) Довбик Артём23'  
Свилар МилеЧелик ЗекиН'Дика ЭванЭрмосо МариоЗалевски НиколаАнхелиньо Хосе  44'Коне КуадиоЛе Фе Энцо 53' (Кристанте Бриан ( 53') Бальданци Томмазо 68' (Пеллегрини Лоренцо ( 68') Писилли Никколо 68' (Дибала Пауло ( 68') Довбик Артём 53' (Шомуродов Элдор ( 53')
Запасные: Абдулхамид СаудХуммельс МатсРайан МэттьюБеллуччи РенатоСангаре БубаПаредес Леандро
Нещерет РусланБиловар КристианПопов Денис IIМихавко Тарас  23'Тымчик АлександрМихайленко Николай 81' (Буяльский Виталий ( 81') Андриевский Александр 63' (Шапаренко Николай ( 63') Рубчинский Валентин  37' 63' (Бражко Владимир ( 63') Вивчаренко КонстантинВолошин Назар 63' (Кабаев Владислав ( 63'  84') Герреро Эдуардо 68' (Ванат Владислав ( 68')
Запасные: Бущан ГеоргийКараваев АлександрДячук МаксимМалыш НавинДубинчак ВладиславМоргун Валентин
24 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру,
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