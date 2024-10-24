Тен Хаг объяснил, почему выпустил Мазрауи на позиции «десятки»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что защитник команды Нуссаир Мазрауи будет играть «десятку» в матче с «Фенербахче».

«Да, Мазрауи сегодня будет играть «десятку». Я знаю его еще по «Аяксу», он играл у меня там на этой позиции. Как крайний защитник он действует в полупространстве, так что он способен выполнить эту работу», — сказал тен Хаг TNT Sports.

Встреча третьего тура Лиги Европы между «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 24 октября. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.