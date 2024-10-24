«Тоттенхэм» назвал стартовый состав на матч против «АЗ Алкмаара»

В четверг, 24 октября, лондонский «Тоттенхэм» примет на своём поле «АЗ Алкмаар» в рамках третьего тура общего этапа Лиги Европы.

Пресс-служба «шпор» опубликовала список тех игроков, которых с первых минут решил выпустить на поле главный тренер команды Анге Постекоглу.

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Форстер (вр), Грэй, Дрэгушин, Дэвис, Удоджи, Бентанкур, Мэддисон (к), Бергвалль, Мур, Ришарлисон, Вернер.

Начало матча между «Тоттенхэмом» и «АЗ Алкмааром» запланировано на 22:00 по московскому времени. Следить за ходом всех событий можно в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.