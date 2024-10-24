Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Фенербахче» - «Манчестер Юнайтед»: Моуринью и тен Хаг назвали составы

24 Октября 2024 • 21:05 Комментировать

В рамках третьего тура Лиги Европы стамбульский «Фенербахче» на домашнем стадионе примет «Манчестер Юнайтед». Главные тренеры команд - Жозе Моуринью и Эрик тен Хаг - определились со стартовыми составами на игру.

«Фенербахче»: Ливакович, Мюлюр, Джику, Сёюнджю, Осайи-Сэмюэл, Амрабат, Фред, Шиманский, Тадич, Эн-Несири, Сен-Максимен.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, де Лигт, Линделёф, Мартинес, Эриксен, Угарте, Рэшфорд, Мазрауи, Гарначо, Зиркзее.

Матч «Фенербахче» - «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе в Стамбуле и начнется в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия» Тренер «Спартака» Сакич: «Нам будет не хватать Станковича» Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» В «Спартаке» приняли решение по Пруцеву Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Анри предупредил Мбаппе насчёт «Реала» «Спартак» снова ошибся с тренером: что не так со Станковичем «Спартак» принял решение по Бонгонде Экс-игрок «Реала» Кроос назвал двух людей, которым боялся сказать о завершении карьеры Два основных игрока «Реала» пропустят битву с «Барселоной»
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» СКА поиздевался над «Куньлунем» в матче КХЛ, у Плотникова - хет-трик «Трактор» в результативном матче обыграл «Авангард» в КХЛ Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1
2
5.00 3.70 1.67
Видео
Окончен
Мидтьюлланн Мидтьюлланн
Юнион Сент-Жиллуаз Юнион Сент-Жиллуаз
1
0
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
РФШ Рига РФШ Рига
1
0
1.15 7.50 15.00
Видео
Окончен
ПАОК ПАОК
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
2
2
1.85 3.60 4.00
Видео
Окончен
Рома Рома
Динамо Киев Динамо Киев
1
0
1.47 4.30 6.40
Видео
Окончен
Ференцварош Ференцварош
Ницца Ницца
1
0
3.80 3.40 1.95
Видео
Окончен
Карабах Карабах
Аякс Аякс
0
3
3.15 3.35 2.20
Видео
20 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
0
0
1.45 4.40 6.50
Видео
20 мин
Мальмё Мальмё
Олимпиакос Олимпиакос
0
0
2.60 3.20 2.70
Видео
20 мин
Андерлехт Андерлехт
Лудогорец Лудогорец
0
0
1.75 3.50 4.70
Видео
20 мин
Порту Порту
Хоффенхайм Хоффенхайм
0
0
1.72 3.70 4.60
Видео
20 мин
Лион Лион
Бешикташ Бешикташ
0
0
1.72 3.70 4.60
Видео
20 мин
Атлетик Б Атлетик Б
Славия Прага Славия Прага
0
0
1.67 3.80 4.80
Видео
20 мин
Рейнджерс Рейнджерс
ФКСБ ФКСБ
1
0
1.62 3.90 5.10
Видео
20 мин
Фенербахче Фенербахче
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
1
3.00 3.30 2.30
Видео
20 мин
Твенте Твенте
Лацио Лацио
0
0
3.15 3.35 2.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Октября
21:50 · Лига Европы
Скоулз раскритиковал тактическое решение тен Хага: «Я в замешательстве»
21:49 · Лига Европы
«Аякс» разгромил «Карабах», игравший в меньшинстве почти весь матч
21:43 · Лига Европы
Чалов помог ПАОКу отобрать победу у «Виктории»
21:42 · Лига Европы
Моуринью оценил игру «Манчестер Юнайтед»
21:36 · Лига Европы
«Рома» обыграла киевское «Динамо» благодаря голу с пенальти
21:35 · Лига Европы
Тен Хаг объяснил, почему выпустил Мазрауи на позиции «десятки»
21:33 · Англия. Премьер-лига
Скоулз одобрил возвращение Моуринью в «Манчестер Юнайтед»
21:30 · Лига Европы
«Фенербахче» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига Европы
«Тоттенхэм» - «АЗ Алкмаар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:12 · Лига Европы
«Тоттенхэм» назвал стартовый состав на матч против «АЗ Алкмаара»
21:05 · Лига Европы
«Фенербахче» - «Манчестер Юнайтед»: Моуринью и тен Хаг назвали составы
18:53 · Лига Европы
Оздоев и Чалов не попали в стартовый состав ПАОКа на матч Лиги Европы
23 Октября
23:19 · Лига Европы
Тен Хаг сравнил себя с Моуринью
22:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о календаре «Манчестер Юнайтед»
19:46 · Лига Европы
Команда Хайкина одолела португальский топ-клуб в Лиге Европы
15:16 · Лига Европы
Моуринью назвал двух главных претендентов на победу в Лиге Европы – в обоих клубах он работал
14:44 · Лига Европы
Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч Лиги Европы
21 Октября
19:21 · Лига Европы
Тех Хаг оценил Моуринью
07 Октября
20:37 · Лига Европы
Болельщиков «Бешикташа» не пустят на матч с «Лионом» в Лиге Европы
04 Октября
22:19 · Италия. Серия А
​Иммобиле наконец-то промахнулся с пенальти
12:48 · Лига Европы
Тен Хаг после ничьей 3:3: «Мы умеем хорошо защищаться»
05:13 · Лига Европы
Магуайр назвал проблему «Манчестер Юнайтед» в матче против «Порту»
04:30 · Лига Европы
Тен Хаг рассказал, почему заменил Рэшфорда в перерыве
02:40 · Лига Европы
​Ляказетт забил дважды в своём 50-м матче в Лиге Европы
01:09 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы добьёмся успеха – увидите в конце сезона» 2
Все новости