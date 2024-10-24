«Фенербахче» - «Манчестер Юнайтед»: Моуринью и тен Хаг назвали составы

В рамках третьего тура Лиги Европы стамбульский «Фенербахче» на домашнем стадионе примет «Манчестер Юнайтед». Главные тренеры команд - Жозе Моуринью и Эрик тен Хаг - определились со стартовыми составами на игру.

«Фенербахче»: Ливакович, Мюлюр, Джику, Сёюнджю, Осайи-Сэмюэл, Амрабат, Фред, Шиманский, Тадич, Эн-Несири, Сен-Максимен.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, де Лигт, Линделёф, Мартинес, Эриксен, Угарте, Рэшфорд, Мазрауи, Гарначо, Зиркзее.

Матч «Фенербахче» - «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе в Стамбуле и начнется в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.