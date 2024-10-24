Оздоев и Чалов не попали в стартовый состав ПАОКа на матч Лиги Европы

Сегодня, 24 октября, греческий ПАОК и «Виктория» Пльзень сыграют между собой в рамках третьего тура общего этапа Лиги Европы.

Пресс-служба ПАОКа опубликовала стартовый состав команды на предстоящий футбольный матч. Стоит сказать, что в списке 11 игроков не оказалось ни одного россиянина.

Напомним, за ПАОК выступают российский полузащитник Магомед Оздоев, а также форвард Фёдор Чалов, который присоединился к команде в летнее трансферное окно.

Игра Лиги Европы между ПАОКом и «Викторией» должна будет стартовать в 19:45 по московскому времени. Следить за главными событиями встречи можно будет на портале LiveResult.