Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Оздоев и Чалов не попали в стартовый состав ПАОКа на матч Лиги Европы

24 Октября 2024 • 18:53 Комментировать
ПАОК
...
Виктория Пльзень
1 1.90 X 3.70 2 4.15
Через 0 ч. 27 мин.

Сегодня, 24 октября, греческий ПАОК и «Виктория» Пльзень сыграют между собой в рамках третьего тура общего этапа Лиги Европы.

Пресс-служба ПАОКа опубликовала стартовый состав команды на предстоящий футбольный матч. Стоит сказать, что в списке 11 игроков не оказалось ни одного россиянина.

Напомним, за ПАОК выступают российский полузащитник Магомед Оздоев, а также форвард Фёдор Чалов, который присоединился к команде в летнее трансферное окно.

Игра Лиги Европы между ПАОКом и «Викторией» должна будет стартовать в 19:45 по московскому времени. Следить за главными событиями встречи можно будет на портале LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев Фёдор Чалов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Октября
01:08
Уверенная ставка и прогноз на матч ПАОК — Виктория Пльзень Лиги Европы 24 октября 2024
23 Октября
18:48
Прогноз на точный счёт матча ПАОК — Виктория Лиги Европы — 24 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАОК ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия» Тренер «Спартака» Сакич: «Нам будет не хватать Станковича» Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны» Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» В «Спартаке» приняли решение по Пруцеву Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Анри предупредил Мбаппе насчёт «Реала» «Спартак» снова ошибся с тренером: что не так со Станковичем «Спартак» принял решение по Бонгонде
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» СКА поиздевался над «Куньлунем» в матче КХЛ, у Плотникова - хет-трик «Трактор» в результативном матче обыграл «Авангард» в КХЛ Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.10.24 в 19:45
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
5.00 3.70 1.67
Видео
24.10.24 в 19:45
Мидтьюлланн Мидтьюлланн
Юнион Сент-Жиллуаз Юнион Сент-Жиллуаз
Видео
24.10.24 в 19:45
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
РФШ Рига РФШ Рига
1.15 7.50 15.00
Видео
24.10.24 в 19:45
ПАОК ПАОК
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
1.85 3.60 4.00
Видео
24.10.24 в 19:45
Рома Рома
Динамо Киев Динамо Киев
1.47 4.30 6.40
Видео
24.10.24 в 19:45
Ференцварош Ференцварош
Ницца Ницца
3.80 3.40 1.95
Видео
24.10.24 в 19:45
Карабах Карабах
Аякс Аякс
3.15 3.35 2.20
Видео
24.10.24 в 22:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
1.45 4.40 6.50
Видео
24.10.24 в 22:00
Мальмё Мальмё
Олимпиакос Олимпиакос
2.60 3.20 2.70
Видео
24.10.24 в 22:00
Андерлехт Андерлехт
Лудогорец Лудогорец
1.75 3.50 4.70
Видео
24.10.24 в 22:00
Порту Порту
Хоффенхайм Хоффенхайм
1.72 3.70 4.60
Видео
24.10.24 в 22:00
Лион Лион
Бешикташ Бешикташ
1.72 3.70 4.60
Видео
24.10.24 в 22:00
Атлетик Б Атлетик Б
Славия Прага Славия Прага
1.67 3.80 4.80
Видео
24.10.24 в 22:00
Рейнджерс Рейнджерс
ФКСБ ФКСБ
1.62 3.90 5.10
Видео
24.10.24 в 22:00
Фенербахче Фенербахче
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.00 3.30 2.30
Видео
24.10.24 в 22:00
Твенте Твенте
Лацио Лацио
3.15 3.35 2.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Октября
18:53 · Лига Европы
Оздоев и Чалов не попали в стартовый состав ПАОКа на матч Лиги Европы
23 Октября
23:19 · Лига Европы
Тен Хаг сравнил себя с Моуринью
22:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о календаре «Манчестер Юнайтед»
19:46 · Лига Европы
Команда Хайкина одолела португальский топ-клуб в Лиге Европы
15:16 · Лига Европы
Моуринью назвал двух главных претендентов на победу в Лиге Европы – в обоих клубах он работал
14:44 · Лига Европы
Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч Лиги Европы
21 Октября
19:21 · Лига Европы
Тех Хаг оценил Моуринью
07 Октября
20:37 · Лига Европы
Болельщиков «Бешикташа» не пустят на матч с «Лионом» в Лиге Европы
04 Октября
22:19 · Италия. Серия А
​Иммобиле наконец-то промахнулся с пенальти
12:48 · Лига Европы
Тен Хаг после ничьей 3:3: «Мы умеем хорошо защищаться»
05:13 · Лига Европы
Магуайр назвал проблему «Манчестер Юнайтед» в матче против «Порту»
04:30 · Лига Европы
Тен Хаг рассказал, почему заменил Рэшфорда в перерыве
02:40 · Лига Европы
​Ляказетт забил дважды в своём 50-м матче в Лиге Европы
01:09 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы добьёмся успеха – увидите в конце сезона» 2
00:59 · Лига Европы
Тен Хаг прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» с «Порту» 1
00:50 · Англия. Премьер-лига
Магуайр высказался о трудностях тен Хага в «Манчестер Юнайтед» 1
00:12 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» выиграл только однажды в последних 10 матчах еврокубков
03 Октября
23:57 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве забил третий, спасительный гол в ворота «Порту» 5
23:52 · Англия. Премьер-лига
У Фернандеша 2 удаления в 2 последних матчах «Манчестер Юнайтед» – ранее не было ни одного в 241 игре
23:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» – лидер среди клубов АПЛ по матчам с 3+ пропущенными голами с момента прихода тен Хага
23:04 · Лига Европы
Рэшфорд вышел на второе место по голам за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках
22:46 · Португалия. Примейра-лига
Омородион забил «Манчестер Юнайтед» – у форварда 6 голов в 5 матчах
22:41 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн оформил свой первый гол в сезоне
22:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» впервые со времён Моуринью выиграл пять матчей подряд
21:43 · Лига Европы
«Тоттенхэм» удачно съездил в гости к «Ференцварошу»
Все новости