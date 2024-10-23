Тен Хаг сравнил себя с Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о Жозе Моуринью.

Португалец в прошлом возглавлял «красных дьяволов», а в настоящий момент работает в турецком «Фенербахче». В четверг команды сыграют друг с другом в Лиге Европы.

«Моуринью и я выиграли много трофеев в последние годы, но свой статус нужно подтверждать в каждом сезоне. Если ты не делаешь этого, тебя неизбежно будут критиковать, мы это знаем», – приводит United Stand высказывания тен Хага с предматчевой пресс-конференции.

Поединок «Фенербахче» – «Манчестер Юнайтед» стартует в 22:00 по московскому времени.