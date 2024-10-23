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Тен Хаг сравнил себя с Моуринью

23 Октября 2024 • 23:19 Комментировать
Фенербахче
...
Манчестер Юнайтед
1 3.00 X 3.70 2 2.30
Через 21 ч. 18 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о Жозе Моуринью.

Португалец в прошлом возглавлял «красных дьяволов», а в настоящий момент работает в турецком «Фенербахче». В четверг команды сыграют друг с другом в Лиге Европы.

«Моуринью и я выиграли много трофеев в последние годы, но свой статус нужно подтверждать в каждом сезоне. Если ты не делаешь этого, тебя неизбежно будут критиковать, мы это знаем», – приводит United Stand высказывания тен Хага с предматчевой пресс-конференции.

Поединок «Фенербахче» – «Манчестер Юнайтед» стартует в 22:00 по московскому времени.

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Фенербахче Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги

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ФЕНЕРБАХЧЕ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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