Команда Хайкина одолела португальский топ-клуб в Лиге Европы

Вечером в Лиге Европы в рамках третьего тура норвежский «Будё-Глимт» играл против «Браги» на выезде. Скандинавская команда забрала на далёком выезде три очка, обыграв соперника – 1:2. Всё решил гол на последних минутах встречи.
Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин поучаствовал в матче. Он провёл на поле всё время поединка и совершил ряд важных спасений.
Теперь «Будё-Глимт» в турнирной таблице Лиги Европы поднялся на второе место, набрав в свой актив семь баллов. Суммарно у команды две победы и одна ничья в трёх прошедших встречах. В четвёртом туре коллектив дома примет «Карабах» из Азербайджана.
Протокол игры
|53'Эвьен Хэкон (0:1)
|(1:1) Ньякате Сику64'
|90'Нильсен Вилладс (1:2)
Матеус Лима•Гомес Виктор81' (Гарби Исмаэль (81') •Феррейра Жоау•Ньякате Сику 66'• 67'Марин Адриан61' (Карвалью Витор (61') •Саласар Родриго61' (Рибейру Юри (61') •Орта Рикарду•Моутинью Жоау 21'61' (Орта Андре (61') •Брума Арминду•Роберто Фернандес Альварельос•Фернандеш Рожер71' (Паулу Оливейра (71') 90'
Хайкин Никита•Сьоволд Фредрик•Гундерсен Йостейн81' (Сёренсен Адам (81') •Бьортуфт Один Лурас•Бьоркан Фредерик81' (Нильсен Вилладс (81') •Эвьен Хэкон•Берг Патрик•Фет Сондре 41'68' (Эукленн Сондре (68') •Дубвик Исак74' (Эспейор Рунар (74') •Синкернагель Филип 36'69' (Сёрли Сондре (69') •Хёуге Йенс
23 октября. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).
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