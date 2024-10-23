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Лига Европы

Команда Хайкина одолела португальский топ-клуб в Лиге Европы

23 Октября 2024 • 19:46 Комментировать
Брага
1:2
Будё-Глимт
окончен

Вечером в Лиге Европы в рамках третьего тура норвежский «Будё-Глимт» играл против «Браги» на выезде. Скандинавская команда забрала на далёком выезде три очка, обыграв соперника – 1:2. Всё решил гол на последних минутах встречи.

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин поучаствовал в матче. Он провёл на поле всё время поединка и совершил ряд важных спасений.

Теперь «Будё-Глимт» в турнирной таблице Лиги Европы поднялся на второе место, набрав в свой актив семь баллов. Суммарно у команды две победы и одна ничья в трёх прошедших встречах. В четвёртом туре коллектив дома примет «Карабах» из Азербайджана.

Протокол игры  
Брага1:2Будё-Глимт
  53'Эвьен Хэкон (0:1)
(1:1) Ньякате Сику64'  
  90'Нильсен Вилладс (1:2)
Матеус ЛимаГомес Виктор 81' (Гарби Исмаэль ( 81') Феррейра ЖоауНьякате Сику  66'  67'Марин Адриан 61' (Карвалью Витор ( 61') Саласар Родриго 61' (Рибейру Юри ( 61') Орта РикардуМоутинью Жоау  21' 61' (Орта Андре ( 61') Брума АрминдуРоберто Фернандес АльварельосФернандеш Рожер 71' (Паулу Оливейра ( 71'  90')
Запасные: Горничек ЛукашГорби Жан-БатистГитан РафикМаркеш ЖоаоМартинес ГабриэльЭль Уаззани АминПедру Жозе
Хайкин НикитаСьоволд ФредрикГундерсен Йостейн 81' (Сёренсен Адам ( 81') Бьортуфт Один ЛурасБьоркан Фредерик 81' (Нильсен Вилладс ( 81') Эвьен ХэконБерг ПатрикФет Сондре  41' 68' (Эукленн Сондре ( 68') Дубвик Исак 74' (Эспейор Рунар ( 74') Синкернагель Филип  36' 69' (Сёрли Сондре ( 69') Хёуге Йенс
Запасные: Лунд Юлиан ФайеЗугеля НиноХельмерсен АндреасМиккельсен ЭугустТомич МихалБреннбо Магнус
23 октября. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).
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Брага Никита Хайкин Будё-Глимт ещё теги

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