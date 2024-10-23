Команда Хайкина одолела португальский топ-клуб в Лиге Европы

Вечером в Лиге Европы в рамках третьего тура норвежский «Будё-Глимт» играл против «Браги» на выезде. Скандинавская команда забрала на далёком выезде три очка, обыграв соперника – 1:2. Всё решил гол на последних минутах встречи.

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин поучаствовал в матче. Он провёл на поле всё время поединка и совершил ряд важных спасений.

Теперь «Будё-Глимт» в турнирной таблице Лиги Европы поднялся на второе место, набрав в свой актив семь баллов. Суммарно у команды две победы и одна ничья в трёх прошедших встречах. В четвёртом туре коллектив дома примет «Карабах» из Азербайджана.