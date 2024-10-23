Моуринью назвал двух главных претендентов на победу в Лиге Европы – в обоих клубах он работал

В четверг в третьем туре общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «канареек» Жозе Моуринью встретится со своей бывшей командой. Португалец считает «красных дьяволов» одним из фаворитов турнира.

«Думаю, «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы находится в стабильной ситуации. Если называть двух главных претендентов на победу в этом турнире, то тут всё просто: «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», - сказал Моуринью журналистам.

Стоит отметить, что по ходу своей карьеры Жозе Моуринью тренировал и «Манчестер Юнайтед», и «Тоттенхэм».