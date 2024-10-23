Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч Лиги Европы

23 Октября 2024 • 14:44 Комментировать
Маккаби Тель-Авив
...
Реал Сосьедад
1 4.90 X 3.85 2 1.75
24.10 19:45

Пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала список футболистов, которые могут выйти на поле в матче третьего тура Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива. В этом списке не оказалось атакующего полузащитника Арсена Захаряна.

Судя по всему, Захарян ещё не полностью восстановился после травмы. В сезоне 2024/2025 российский полузащитник ещё не играл.

Матч Лиги Европы между «Маккаби» и «Реал Сосьедадом» пройдёт в четверг, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Добавим, что в двух прошедших турах Лиги Европы «Реал Сосьедад» смог набрать всего лишь один зачётный балл.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

Новости по матчу

Сегодня, 23 Октября
03:10
Прогноз на точный счёт матча Маккаби — Реал Сосьедад Лиги Европы — 24 октября 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола Ривалдо назвал двух лучших футболистов в истории – здесь нет Роналду Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак» «Спартак» готовит новый трансфер - известно имя игрока В «Наполи» сделали заявление о Кварацхелии Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны»
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.10.24 в 17:30
Галатасарай Галатасарай
Эльфсборг Эльфсборг
1.27 5.50 10.00
Видео
23.10.24 в 17:30
Брага Брага
Будё-Глимт Будё-Глимт
1.87 3.60 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Октября
15:16 · Лига Европы
Моуринью назвал двух главных претендентов на победу в Лиге Европы – в обоих клубах он работал
14:44 · Лига Европы
Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч Лиги Европы
21 Октября
19:21 · Лига Европы
Тех Хаг оценил Моуринью
07 Октября
20:37 · Лига Европы
Болельщиков «Бешикташа» не пустят на матч с «Лионом» в Лиге Европы
04 Октября
22:19 · Италия. Серия А
​Иммобиле наконец-то промахнулся с пенальти
12:48 · Лига Европы
Тен Хаг после ничьей 3:3: «Мы умеем хорошо защищаться»
05:13 · Лига Европы
Магуайр назвал проблему «Манчестер Юнайтед» в матче против «Порту»
04:30 · Лига Европы
Тен Хаг рассказал, почему заменил Рэшфорда в перерыве
02:40 · Лига Европы
​Ляказетт забил дважды в своём 50-м матче в Лиге Европы
01:09 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы добьёмся успеха – увидите в конце сезона» 2
00:59 · Лига Европы
Тен Хаг прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» с «Порту» 1
00:50 · Англия. Премьер-лига
Магуайр высказался о трудностях тен Хага в «Манчестер Юнайтед» 1
00:12 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» выиграл только однажды в последних 10 матчах еврокубков
03 Октября
23:57 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве забил третий, спасительный гол в ворота «Порту» 5
23:52 · Англия. Премьер-лига
У Фернандеша 2 удаления в 2 последних матчах «Манчестер Юнайтед» – ранее не было ни одного в 241 игре
23:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» – лидер среди клубов АПЛ по матчам с 3+ пропущенными голами с момента прихода тен Хага
23:04 · Лига Европы
Рэшфорд вышел на второе место по голам за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках
22:46 · Португалия. Примейра-лига
Омородион забил «Манчестер Юнайтед» – у форварда 6 голов в 5 матчах
22:41 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн оформил свой первый гол в сезоне
22:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» впервые со времён Моуринью выиграл пять матчей подряд
21:43 · Лига Европы
«Тоттенхэм» удачно съездил в гости к «Ференцварошу»
21:42 · Лига Европы
«Карабах» не смог спасти матч с «Мальмё»
21:36 · Лига Европы
Киевское «Динамо» всухую уступило «Хоффенхайму»
21:30 · Лига Европы
«Порту» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
21:26 · Лига Европы
Чалов и Оздоев – в старте ПАОКа на матч Лиги Европы
Все новости