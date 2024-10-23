Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч Лиги Европы

Пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала список футболистов, которые могут выйти на поле в матче третьего тура Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива. В этом списке не оказалось атакующего полузащитника Арсена Захаряна.

Судя по всему, Захарян ещё не полностью восстановился после травмы. В сезоне 2024/2025 российский полузащитник ещё не играл.

Матч Лиги Европы между «Маккаби» и «Реал Сосьедадом» пройдёт в четверг, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Добавим, что в двух прошедших турах Лиги Европы «Реал Сосьедад» смог набрать всего лишь один зачётный балл.