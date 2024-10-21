Тех Хаг оценил Моуринью

В четверг в Лиге Европы сыграют «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг высказался о рулевом «канареек» Жозе Моуринью.

«Это большая игра для нас обоих. Мне очень нравится встречаться с Моуринью и играть против него. У него всегда хорошие команды – он победитель, он выиграл очень много трофеев. Моуринью является примером для многих тренеров, поэтому мне очень понравится играть против него», - сказал тен Хаг в интервью Ассоциации футбольных журналистов.

Стоит сказать, что Жозе Моуринью тренировал «Манчестер Юнайтед» в 2016-2018 годах. Под руководством португальца команда выиграла Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.