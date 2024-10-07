Болельщиков «Бешикташа» не пустят на матч с «Лионом» в Лиге Европы

Болельщиков стамбульского «Бешикташа» не пустят на грядущий матч Лиги Европы против «Лиона». Об этом пишет пресс-служба «Бешикташа».

«Глава «Лиона» решил не пускать на стадион и в город болельщиков «Бешикташа». Наш клуб попытался пересмотреть данное решение. В связи с этим хотим сообщить нашим болельщикам, что планировать поездок на эту игру им не следует», - пишет сайт «орлов».

Напомним, что в 2017 году в очном еврокубковом матче между «Лионом» и «Бешикташем» турецкие болельщики начали запускать пиротехнику со своего сектора. Из-за этого начало игры было отложено.

Игра «Лион» - «Бешикташ» запланирована на 24 октября.