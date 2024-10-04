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Тен Хаг после ничьей 3:3: «Мы умеем хорошо защищаться»

04 Октября 2024 • 12:48 Комментировать
Порту
3:3
Манчестер Юнайтед

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в гостях у «Порту» (3:3) во втором туре Лиги Европы. После игры главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг вспомнил, что его команда умеет хорошо действовать в обороне.

«Нам нужно лучше обороняться. Не так давно у нас было три «сухих» матча, так что мы умеем хорошо защищаться. Нам нужно вернуться к этим привычкам», - сказал тен Хаг в послематчевом интервью для журналистов.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 6 октября, - против «Астон Виллы» на выезде. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Вилла Парк» услышат в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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