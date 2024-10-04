Магуайр назвал проблему «Манчестер Юнайтед» в матче против «Порту»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр объяснил трудности команды в матче Лиги Европы против «Порту» (3:3).

«Красные дьяволы» забили два безответных мяча к 20-й минуте, но быстро растеряли преимущество, а во втором тайме и вовсе оказались в роли отыгрывающихся. Итоговый счёт на табло установил Магуайр, забивший на 91-й минуте.

«Нужно действовать увереннее, когда ведёшь 2:0 в гостевом матче. Мы оставляли слишком много свободных зон. Мы слишком часто позволяли соперникам опасно навешивать, за что нас в итоге наказали.

Каждый раз после пропущенных голов приходится перестраиваться. Нам нужно работать над этим, мы слишком часто теряем преимущество. Если мы хотим добиться успеха в этом сезоне, нельзя пропускать по два гола в каждом матче», – цитирует BBC Магуайра.