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Магуайр назвал проблему «Манчестер Юнайтед» в матче против «Порту»

04 Октября 2024 • 05:13 Комментировать
Порту
3:3
Манчестер Юнайтед

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр объяснил трудности команды в матче Лиги Европы против «Порту» (3:3).

«Красные дьяволы» забили два безответных мяча к 20-й минуте, но быстро растеряли преимущество, а во втором тайме и вовсе оказались в роли отыгрывающихся. Итоговый счёт на табло установил Магуайр, забивший на 91-й минуте.

«Нужно действовать увереннее, когда ведёшь 2:0 в гостевом матче. Мы оставляли слишком много свободных зон. Мы слишком часто позволяли соперникам опасно навешивать, за что нас в итоге наказали.

Каждый раз после пропущенных голов приходится перестраиваться. Нам нужно работать над этим, мы слишком часто теряем преимущество. Если мы хотим добиться успеха в этом сезоне, нельзя пропускать по два гола в каждом матче», – цитирует BBC Магуайра.

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