Тен Хаг рассказал, почему заменил Рэшфорда в перерыве

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил раннюю замену Маркуса Рэшфорда в матче Лиги Европы против «Порту» (3:3).

26-летний нападающий отметился забитым мячом и результативной передачей в первом тайме, но на вторую половину не вышел – его заменил Алехандро Гарначо.

«Рэшфорд был в порядке, никаких проблем, нам просто нужна ротация. Кроме того, Гарначо – одна из наших атакующих угроз. Нам нужны свежие игроки в воскресенье, всё предусмотрено планом.

Думаю, сегодня мы довольно плохо оборонялись на левом фланге, и Рэшфорд сыграл в этом свою роль. Но, как я уже сказал, замена больше связана с решением выпустить Гарначо. Я ничего не имею против Маркуса», – приводит журналист Фабрицио Романо слова тен Хага.