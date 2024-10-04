​Ляказетт забил дважды в своём 50-м матче в Лиге Европы

В европейском футболе продолжаются матчи турниров УЕФА, вслед за Лигой чемпионов сыграли и участники Лиги Европы и конференций также. «Лион» съездил в гости к «Глазго Рейнджерс», где неожиданно сумел выиграть с крупным счётом - 4:1.

Два мяча в составе «ткачей» забил Александр Ляказетт, который приличествующим образом отметил профессиональный юбилей - 50-й матч в Лиге Европы. С момента его дебюта в турнире в сентябре 2012 только двое забили больше в Лиге Европы, нежели герой этой публикации - Пьер-Эмерик Обамеянг, 34 гола, и Арис Адуриц, 26 мячей. У Ляказетта в настоящий момент - 24.