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Тен Хаг прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» с «Порту»

04 Октября 2024 • 00:59 Комментировать (1)
Порту
3:3
Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопросы представителей СМИ после ничьей в матче Лиги Европы против «Порту» (3:3).

Маркус Рэшфорд и Расмус Хёйлунн забили уже на 7-й и 20-й минутах, но «драконы» смогли отыграться до конца первого тайма усилиями Пепе и Самюэля Омородиона. В начале второй половины всё тот же Омородион вывел хозяев поля вперёд. «Красные дьяволы» остались в меньшинстве после удаления Бруну Фернандеша на 81-й минуте, но всё же смогли избежать очередного поражения – Гарри Магуайр сравнял счёт на 91-й.

«Мы здорово начали, доминировали, забили два гола, а затем утратили контроль. Хорошее начало, неудачная середина и отличная концовка. У нашей команды сильный характер, но мы должны улучшить игру в середине поля.

Нам нужно лучше защищаться. Не так давно мы провели три сухих матчах подряд, так что игроки на это способны», – поведал в интервью TNT Sports тен Хаг.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Куляба
04 Октября 2024 в 01:08
Тен Хагу после камбэка должны дать новый контракт, ещё 500 лямов на усиление и пару-тройку лет поработать
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