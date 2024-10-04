«Манчестер Юнайтед» выиграл только однажды в последних 10 матчах еврокубков

«Манчестер Юнайтед» снова не удалось добыть победу в еврокубковом поединке.

Команда Эрика тен Хага повела со счётом 2:0 к 20-й минуте матча против «Порту», но в итоге была вынуждена спасаться от поражения в концовке. Ничью «красным дьяволам» принёс Гарри Магуайр, забивший в компенсированное время (3:3). Незадолго до этого гости остались в меньшинстве – с поля был удалён капитан Бруну Фернандеш.

В последних десяти матчах в рамках еврокубков «Манчестер Юнайтед» одержал всего одну победу. Та самая единственная выигранная встреча состоялась 24 октября прошлого года в рамках Лиги чемпионов – в тот день манкунианцы взяли верх над датским «Копенгагеном» (1:0).