«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве забил третий, спасительный гол в ворота «Порту»

«Порту» с «МЮ» сыграли в открытый футбол в матче второго тура Лиги Европы. Английский коллектив довольно быстро забил дважды, но дальше все пошло не по его сценарию.

На седьмой минуте на скорости с левого фланга в центр штрафной ворвался Маркус Рэшфорд, обыграв двоих защитников, и пробил в ближний нижний угол, а кипер не смог спасти.Тонким пасом Рэшфорд запустил в штрафную соперника Расмуса Хёйлунна, который пробил в касание с острого угла и рикошетом от руки вратаря снаряд покатился в сетку - 0:2. Вскоре пробивал головой Сэмюэль Омородион после паса от Стивена Эуштакиу, в падении смог отбить в сторону голкипер, но точно на Пепе Акино, который головой протолкнул снаряд уже в пустые ворота. Подхватил мяч на фланге Жоау Мариу и навесил на линию вратарской, где выиграл верх Омородион и головой пробил точно под перекладину - 2:2 еще в первом тайме.

На 50-й минуте убежал в контратаку Пепе по флангу и прострелил вдоль ворот, где на опережение сыграл Омородион и пробил точно под перекладину - 3:2. На 81-й минуте в чужой штрафной Бруну Фернандеш ногой чиркнул в голову сопернику, судья показал нарушителю желтую карточку, которая стала для него второй. После провала обороны соперника Дениз Гюль убегал в штрафную соперника, но пробил точно в корпус вышедшему из ворот голкиперу. Даже вдесятером «МЮ» забил - с угла поля навесил Кристиан Эриксен на дальнюю штангу, где выше всех прыгнул Гарри Магуайр и головой вколотил снаряд точно в ближний нижний угол ворот - 3:3.

У «МЮ» уже два очка, у соперника - одно.