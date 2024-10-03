Рэшфорд вышел на второе место по голам за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд расположился на втором месте в списке лучших бомбардиров клуба в еврокубках.

26-летний игрок открыл счёт в сегодняшнем матче Лиги Европы против «Порту», отличившись уже на 7-й минуте. Для Рэшфорда это 26-й гол в еврокубках – второй показатель в истории «Манчестер Юнайтед», докладывает Squawka. Форвард обошёл легендарного экс-полузащитника Пола Скоулза (25). Лидером рейтинга остаётся ещё одна легенда «красных дьяволов» – Уэйн Руни (35).

Наблюдать за матчем «Порту» – «Манчестер Юнайтед» можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.