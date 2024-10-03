«Тоттенхэм» удачно съездил в гости к «Ференцварошу»

«Тоттенхэм» на выезде сражался против «Ференцвароша» в матче Лиги Европы. На 17-й минуте венгры поразили цель - после навеса с правого края Барнабаш Варга головой отправил мяч в сетку, но судья нашел там вне игры. А вот ответный гол «шпор» засчитан - Пап Сарр сумел на правом фланге краю штрафной забрать мяч под свой контроль и нанес хлесткий выстрел по рамке - 0:1. Педро Порро прокинул мяч между ног сопернику и с правого края пробил в дальний угол, а мяч попал в штангу и вылетел в поле.

Вторая половина получилась чуть менее событийной. В ее концовке Бреннан Джонсон с правого края зарядил по воротам соперника, мяч прилетел в перекладину, после чего вылетел в поле. На 86-й минуте Джонсон получил мяч в центр штрафной, после чего из-под защитника направил его в дальний левый угол, сфера от штанги влетела в ворота - 0:2. Тут же Кристиан Рамирес прострелил с левого края в центр штрафной, и на ближней штанге Варга уверенно сработал на опережении - 1:2.

Лондонцы выиграли второй матч подряд, у соперника пока ноль баллов.