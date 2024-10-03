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Лига Европы

«Карабах» не смог спасти матч с «Мальмё»

03 Октября 2024 • 21:42 Комментировать
Карабах
1:2
Мальмё
окончен

«Карабах» пытался набрать очки в домашнем матче с «Мальмё» в Лиге Европы. На 15-й минуте подцепил мяч Жуниньо в центре поля после длинной диагонали партнёра с правого фланга со штрафного, устремился к чужим воротам по левому полуфлангу, оторвался от Понтуса Янссона и послал мяч в правый угол - 1:0. Ответная атака - Андерс Кристиансен отдал пас из центра на левый полуфланг, Оливер Берг продлил на фланг, Габриэль Даль Тое Бусанелло сделал доставку в штрафную площадь, Кевин Медина головой не попал по мячу, а Эрик Ботхейм, находясь боком к чужим воротам, отправил его ногой в левый угол - 1:1. Элвин Джафаргулиев разогнался по левому флангу и подал так, что мяч срезался у него с ноги в перекладину, от которой отскочил сразу за лицевую линию, мог выдаться курьёзный гол.

На 47-й минуте левой половиной атаковали гости и через мелкие и средние пасы низом довели дело до гола - Лассер Берг Йонсен покатил вперёд по полуфлангу на Ботхейма, который удачно обработал мяч и отправил его в ворота рикошетом от дальней штанги - 1:2. Аббас Гусейнов прострелил с правого фланга, и Жуниньо переправил мяч в ворота гостей, но гола нет, вне игры. Абделла Зубир вошёл в чужую штрафную площадь с левой стороны и пробил низом в ближний угол - попал в штангу.

Протокол игры  
Карабах1:2Мальмё
(1:0) Жуниньо VI15'  
  19'Ботхейм Эрик (1:1)
  47'Ботхейм Эрик (1:2)
Бунтиц ФабиянГусейнов Аббас 77' (Аддай Эммануэль ( 77') Мустафазаде Бахлул 68' (Байрамов Турал ( 68') Медина КевинДжафаргулиев ЭлвинРомао Жулио 69' (Янкович Марко ( 69') Андраде ПатрикАндраде Леандро 68' (Гусейнов Бадави ( 68') Бензия ЯссинЗубир АбделлаЖуниньо VI
Запасные: Алмейда РичардАхундзаде НариманМаммадзада СадикИсаев АлексейКащук АлексейКохальски МатеушГурбанлы Муса
Далин Юхан 46' (Фридрих Рикардо ( 46'  90') Стрюгер-Ларсен ЙенсЯнссон ПонтусРослер КолинГабриэль Даль Тое БусанеллоКристиансен Андерс 62' (Болин Уго ( 62'  72') Пенья Серхио 79' (Розенгрен Отто ( 79') Йонсен Лассер БергБерг ОливерТелин Исаак 90' (Али Таха Абди ( 90') Ботхейм Эрик 90' (Рикс Сёрен ( 90')
Запасные: Лукили ЗакарияЙоргенсен Себастьян ВинтерГудьонсен ДаниэльХоаким ПерссонСкугмар АдрианОльссон МартинЗеттерстрем Нильс
03 октября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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Мальмё Карабах

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Прогноз на точный счёт матча Карабах — Мальмё Лиги Европы — 3 октября 2024
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