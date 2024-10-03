«Карабах» не смог спасти матч с «Мальмё»

«Карабах» пытался набрать очки в домашнем матче с «Мальмё» в Лиге Европы. На 15-й минуте подцепил мяч Жуниньо в центре поля после длинной диагонали партнёра с правого фланга со штрафного, устремился к чужим воротам по левому полуфлангу, оторвался от Понтуса Янссона и послал мяч в правый угол - 1:0. Ответная атака - Андерс Кристиансен отдал пас из центра на левый полуфланг, Оливер Берг продлил на фланг, Габриэль Даль Тое Бусанелло сделал доставку в штрафную площадь, Кевин Медина головой не попал по мячу, а Эрик Ботхейм, находясь боком к чужим воротам, отправил его ногой в левый угол - 1:1. Элвин Джафаргулиев разогнался по левому флангу и подал так, что мяч срезался у него с ноги в перекладину, от которой отскочил сразу за лицевую линию, мог выдаться курьёзный гол.

На 47-й минуте левой половиной атаковали гости и через мелкие и средние пасы низом довели дело до гола - Лассер Берг Йонсен покатил вперёд по полуфлангу на Ботхейма, который удачно обработал мяч и отправил его в ворота рикошетом от дальней штанги - 1:2. Аббас Гусейнов прострелил с правого фланга, и Жуниньо переправил мяч в ворота гостей, но гола нет, вне игры. Абделла Зубир вошёл в чужую штрафную площадь с левой стороны и пробил низом в ближний угол - попал в штангу.