Киевское «Динамо» всухую уступило «Хоффенхайму»

Киевское «Динамо» продолжает проигрывать в Лиге Европы. После фиаско с «Лацио» команда Александра Шовковского неудачно выступила против «Хоффенхайма». На 22-й минуте немецкая команда разыграла мяч до верного, и Адам Гложек не мог промахнуться, пробивая в упор. Особо моментов не было ни с одной стороны, пока у хозяев не прошла атака по центру, и все тот же Гложек с 19 метров вколотил мяч впритирку с правой штангой - 2:0.
«Хоффенхайм» набрал четыре очка, у соперника - ноль.
Протокол игры
|(1:0) Гложек Адам22'
|(2:0) Гложек Адам60'
Бауманн Оливер•Акпогума Кевин74' (Бюльтер Мариус (74') •Стах Антон•Нсоки Стенли•Жендрей Валентен56' (Тохумджу Умут (56') •Бишоф Том•Гриллич Флориан 40'56' (Кадержабек Павел (56') •Прасс Александр•Крамарич Андрей74' (Дрекслер Тим (74') •Моэрстедт Макс87' (Ларсен Якоб-Бруун (87') •Гложек Адам
Запасные: Журасек Давид•Табакович Харис•Филипп Лука•Артур Чавес
Бущан Георгий•Караваев Александр•Попов Денис II•Михавко Тарас•Дубинчак Владислав•Михайленко Николай69' (Пихалёнок Александр (69') •Бражко Владимир83' (Андриевский Александр (83') •Шапаренко Николай•Кабаев Владислав84' (Рубчинский Валентин (84') •Ванат Владислав69' (Герреро Эдуардо (69') •Волошин Назар
03 октября. Стадион "Презеро Арена".
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