Киевское «Динамо» всухую уступило «Хоффенхайму»

Киевское «Динамо» продолжает проигрывать в Лиге Европы. После фиаско с «Лацио» команда Александра Шовковского неудачно выступила против «Хоффенхайма». На 22-й минуте немецкая команда разыграла мяч до верного, и Адам Гложек не мог промахнуться, пробивая в упор. Особо моментов не было ни с одной стороны, пока у хозяев не прошла атака по центру, и все тот же Гложек с 19 метров вколотил мяч впритирку с правой штангой - 2:0.

«Хоффенхайм» набрал четыре очка, у соперника - ноль.