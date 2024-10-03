Чалов и Оздоев – в старте ПАОКа на матч Лиги Европы

Российские полузащитник и нападающий ПАОКа Магомед Оздоев и Фёдор Чалов попали в стартовый состав своего клуба на матч второго тура Лиги Европы. В рамках грядущего матча ПАОК примет дома румынский ФКСБ. Стартовый свисток прозвучит в 22:00, время московское.

Напомним, что Оздоев проводит в ПАОКе уже второй сезон кряду, прошлый выдался для клуба из Салоников чемпионским. Чалов же пришёл в ПАОК прошедшим летом, на его счету уже есть дебютный гол за новый клуб.

В рамках первого тура Лиги Европы ПАОК гостил в Стамбуле у «Галатасарая», матч завершился уверенной победой турецкого клуба – 1:3.