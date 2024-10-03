Эриксен и Каземиро попали в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Порту»

Сегодня, 3 октября, «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Порту» в рамках второго тура общего этапа Лиги Европы.

Пресс-служба «красных дьяволов» опубликовала информацию о составе команды на предстоящий футбольный поединок.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Онана (вр), Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот, Каземиро, Эриксен, Диалло, Фернандеш, Рэшфорд, Хёйлунн.

Начало поединка между «Порту» и «Манчестер Юнайтед» запланировано на 22:00 по столичному времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.