Назван стартовый состав «Тоттенхэма» на матч против «Ференцвароша»

Сегодня, 3 октября, «Тоттенхэм» встретится на выезде с «Ференцварошем» в рамках второго тура общего этапа Лиги Европы.

Пресс-служба «шпор» поделилась информацией о списке футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Викарио (вр), Порро, Ромеро, Грэй, Дэвис, Сарр, Биссума, Бергвалль, Мур, Лэнкшир, Вернер.

Встреча Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Тоттенхэмом» должна будет начаться в 19:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.