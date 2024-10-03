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Назван стартовый состав «Тоттенхэма» на матч против «Ференцвароша»

03 Октября 2024 • 19:09 Комментировать
Ференцварош
0:1
Тоттенхэм
1 6.90 X 5.10 2 1.45
1-й тайм

Сегодня, 3 октября, «Тоттенхэм» встретится на выезде с «Ференцварошем» в рамках второго тура общего этапа Лиги Европы.

Пресс-служба «шпор» поделилась информацией о списке футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Викарио (вр), Порро, Ромеро, Грэй, Дэвис, Сарр, Биссума, Бергвалль, Мур, Лэнкшир, Вернер.

Встреча Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Тоттенхэмом» должна будет начаться в 19:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм

Новости по матчу

Сегодня, 03 Октября
19:09
Назван стартовый состав «Тоттенхэма» на матч против «Ференцвароша»
00:10
Прогноз на точный счёт матча Ференцварош — Тоттенхэм Лиги Европы — 3 октября 2024
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ФЕРЕНЦВАРОШ ТОТТЕНХЭМ
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