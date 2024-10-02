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Тренер «Порту» рассказал, чего ждёт от матча против «Манчестер Юнайтед»

02 Октября 2024 • 22:02 Комментировать
Порту
...
Манчестер Юнайтед
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Через 22 ч. 57 мин.

Главный тренер «Порту» Витор Бруно поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Встреча пройдёт в четверг в 22:00 по московскому времени. 

«У любого клуба бывают проблемы, мы должны быть начеку в завтрашнем матче. Нам будет очень непросто.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в Премьер-лиге, но посмотрим, как всё сложится в этот раз. Тен Хаг говорит, что всегда заканчивает сезон с трофеями», – заявил на пресс-конференции Витор Бруно, возглавивший «Порту» перед началом текущего сезона.

В первом туре «Порту» уступил «Будё-Глимт» (2:3), а «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Твенте» (1:1).

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