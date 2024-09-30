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​АЗ сыграл свой 100-й домашний матч в европейских турнирах

30 Сентября 2024 • 01:51 Комментировать
АЗ Алкмаар
3:2
Эльфсборг

АЗ из Алкмаара начал свои выступления в новом сезоне Лиги Европы с домашнего матча с «Эльфсборгом», сумев обыграть того со счётом 3:2. Таким образом, «сыровары» достойно и приличествующим образом отметили свой европейский юбилей.

Дело в том, что матч против «Эльфсборга» стал сотым домашним матчем АЗ за всё время участия в тех или иных европейских турнирах. Из них АЗ выиграл 62 матча - и 62% являются самым высоким показателем для всех клубов из Нидерландов, это лучше, чем у грандов вроде «Аякса», «Фейеноорда» или ПСВ.

Напомним, что в 1981 году АЗ добрался до финала Кубка УЕФА, но проиграл там «Ипсвичу».


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Евро-Футбол.Ру,
АЗ Алкмаар

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