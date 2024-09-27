Соланке – о победе «Тоттенхэма» над «Карабахом»: «Мы показали характер»

Нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке доволен выступлением команды в поединке Лиги Европы против «Карабаха» (3:0).

«Шпоры» остались в меньшинстве на 7-й минуте – красную карточку увидел перед собой защитник Раду Дрэгушин. Несмотря на это, коллектив Анге Постекоглу забил три безответных мяча в ворота гостей.

«Рад победе, ребята боролись изо всех сил. Матч мог стать очень сложным, так как мы остались вдесятером, но мы продолжили придерживаться плана – это говорит о сильном духе команды.

Я могу играть лучше [чем сейчас]. Травма, полученная в начале сезона, сбила ритм», – поведал в интервью TNT Sports Соланке, ставший автором забитого гола и результативного паса.