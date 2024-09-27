Постекоглу: «Соланке ещё не набрал оптимальную форму»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу похвалил нападающего Доминика Соланке после матча Лиги Европы против «Карабаха» (3:0).

Англичанин отметился забитым мячом и результативной передачей во встрече первого тура общего этапа второго по статусу еврокубка. Теперь на счету 27-летнего форварда два гола и один ассист в пяти матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

«Он был великолепен. Дом принёс нам огромную пользу не только забитым голом, но и участием в построении атак. Уровень его игры был очень высоким. Однако он пропустил предсезонку, и поэтому ему ещё предстоит набрать оптимальную физическую форму», – заявил в послематчевом интервью TNT Sports Постекоглу.