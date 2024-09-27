Постекоглу ответил на вопрос о травме Сона

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу объяснил замену нападающего Сона Хын Мина.

Капитан «шпор» был заменён на 71-й минуте поединка Лиги Европы против «Карабаха» с подозрением на травму.

На послематчевой пресс-конференции представители СМИ спросили у тренера лондонцев о проблеме южнокорейского форварда: «Он сказал, что немного устал. Но я ещё не разговаривал ни с ним, ни с медицинским персоналом», – приводит журналист Аласдэйр Голд ответ Постекоглу.

«Тоттенхэм» одержал победу со счётом 3:0, играя в меньшинстве с 7-й минуты. Сон Хын Мин отметился голевой передачей на Доминика Соланке за три минуты до замены.